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Численность населения увеличилась в Казахстане
16 Января 2020 10:48
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность населения РК увеличилась на 234,9 тыс. человек, или 1,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике МНЭ РК.
«Численность населения страны на 1 декабря 2019 года составила 18 611,1 тыс. человек, в том числе городского – 10 875,7 тыс. человек (58,4%), сельского – 7 735,4 тыс. человек (41,6%)», - отмечено в сообщении.
В комитете добавляют, что по сравнению с 1 декабря 2018 года численность населения увеличилась на 234,9 тыс. человек, или 1,3%. За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в 3 регионах страны: г. Нур-Султан (61,7 тыс. человек), г. Алматы (57,8 тыс. человек) и Туркестанская область (38,4 тыс. человек).
Ключевые слова: Демография, Общество,
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