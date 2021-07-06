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    21:02, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Численность населения столицы не будет ограничена - Нурсултан Назарбаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Применять какие-либо меры по ограничению численности населения столицы не планируется. Об этом заявил Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев во время документального фильма «Қолтаңба» на телеканале Qazaqstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе интервью Елбасы остановился на новой истории города Нур-Султана и выразил свое мнение о будущем городе.

    Первый Президент Казахстана напомнил о заслугах японского архитектора Кисё Курокавы, внесшего значительный вклад в планирование архитектуры города.

    «По нашему мнению, он должен был стать административным городом с численностью 500-600 тысяч (населения). Мы предполагали, что город будет административным как Вашингтон, в котором будут работать чиновники и располагаться министерства. Но задуманное не реализовалось, и в городе проживает 1 млн 200 тысяч человек. К 2030 году население планируется более 2 млн человек. Никто не может остановить жизнь города», - рассказал Нурсултан Назарбаев.

    При этом Елбасы подчеркнул, что город нельзя ограничивать по численности населения.

    «Нельзя предпринимать ограничительные действия по количеству. Например, в столице Мексики сейчас численность населения превысила 20 млн человек. Конечно, можно немного ограничить численность. Но, с другой стороны, так как это город, то хорошо, если в нем проживает множество человек. Если больше в городе населения, будет работать и торговля, будут те, что посещает социальные места, увеличивается число туристов и работников», - отметил Елбасы

    Первый Президент добавил, что все улицы должны быть 6-8-полосными.

    «С другой стороны, будет расти численность детей. Нужно строить школы, детские сады. Узкие улочки характерны для старых городов. В последнее время улицы мы делаем 6-8-полосными. Расширяем определенные места - автомобилей становится больше, численность людей тоже растет», - считает Елбасы.




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