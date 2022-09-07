Численность населения столицы Казахстана превысила 1,3 млн человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Численность населения столицы Казахстана возросла до 1 328 535 человек, передает МИА «Казинформ».

«Число жителей столицы с момента проведения переписи 2009 года выросло в два раза, составив 1,23 млн человек (на сентябрь 2021 года). По итогам предыдущей переписи в городе проживали 619 тыс. человек. Численность в других городах республиканского значения также значительно выросла. В Алматы численность составила 2,03 млн человек, жителей мегаполиса стало больше на 630 тыс. человек. Население Шымкента выросло на 430 тыс.человек и составило 1,1 млн жителей. С учетом данных переписи 2021 года, численность населения городов после перерасчета текущих данных на 1 августа 2022 года составила: Нур-Султан – 1 328 535, Алматы – 2 135 365, Шымкент – 1 179 045», - сообщила в Telegram пресс-служба Бюро национальной статистики РК.

На начало июля 2022 года численность астанчан составляла 1 262 тыс. человек.