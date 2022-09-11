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Численность населения Кыргызстана приблизилась к 7 млн человек

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
11 Сентября 2022, 17:47
Численность населения Кыргызстана приблизилась к 7 млн человек

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Число жителей Кыргызстана возросло и приблизилось к 7 млн человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным национального статистического комитета КР, по состоянию на 1 августа 2022 года численность населения страны составила 6 млн 977 тыс. человек. Фактическая численность постоянных жителей страны по сравнению с 2009 годом выросла на 1,6 млн человек, средний ежегодный темп прироста составил 2,1 %.

В ведомстве разъяснили, что перепись населения и жилищного фонда КР проводилась весной в два этапа. В течение летнего периода Нацстатком осуществлял первый этап обработки полученных данных. В настоящее время проводится корректировка полученных сведений на наличие логических ошибок и ведется сверка с данными текущего демографического учета (пол, возраст, территориальная разбивка и прочее), которая завершится к концу 2022 года.


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