Численность населения Китая превысила 1,41 млрд человек

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Население материкового Китая достигло 1,41178 млрд человек. Об этом сегодня сообщило Государственное статистическое управление КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Население материкового Китая достигло 1,41178 млрд человек, и продолжило расти в 2020 году, говорится в распространенном докладе.

Доля городского населения достигла 901,99 млн человек, составив 63,89% от общей численности населения страны.

Доля граждан КНР в возрасте 60 лет и старше составила 18,7%, что на 5.44 п. п. выше показателя предыдущей переписи населения, состоявшейся в 2010 году.

Соотношение мужчин к женщинам составило 105,07:100.

Согласно итогам 7-й общенациональной переписи населения Китая, последнее десятилетие население страны растет в среднем на 0,53% в год.

Напомним, что 7-я перепись населения Китая стартовала в ноябре 2020 года.