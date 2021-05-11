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Численность населения Китая превысила 1,41 млрд человек

Автор:  
Руслан Сулейменов
11 Мая 2021, 11:25
Численность населения Китая превысила 1,41 млрд человек

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Население материкового Китая достигло 1,41178 млрд человек. Об этом сегодня сообщило Государственное статистическое управление КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Население материкового Китая достигло 1,41178 млрд человек, и продолжило расти в 2020 году, говорится в распространенном докладе.

Доля городского населения достигла 901,99 млн человек, составив 63,89% от общей численности населения страны.

Доля граждан КНР в возрасте 60 лет и старше составила 18,7%, что на 5.44 п. п. выше показателя предыдущей переписи населения, состоявшейся в 2010 году.

Соотношение мужчин к женщинам составило 105,07:100.

Согласно итогам 7-й общенациональной переписи населения Китая, последнее десятилетие население страны растет в среднем на 0,53% в год.

Напомним, что 7-я перепись населения Китая стартовала в ноябре 2020 года.


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