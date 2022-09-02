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    22:45, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Численность населения Казахстана выросла до 19 644 067 человек

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность населения Казахстана на 1 августа 2022 года составила 19 644 067 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

    Согласно обработанным данным, в переписи 2021 года приняло участие 19 186 015 человек. Таким образом, население страны с прошлой переписи 2009 года выросло на 20% или 3,2 млн человек. Этому способствовали естественный прирост населения, а также миграционный приток на территорию Казахстана.

    По итогам предыдущей переписи в столице проживало 619 тыс. человек, на момент переписи 2021 года численность населения главного города страны составила 1,23 млн человек.

    Отметим, перепись проводится один раз в 10 лет и показывает различные социально-экономические параметры населения на определенную дату. Собранные данные являются уникальными, как по полноте представленной информации (миграция, доходы, занятость, брачное состояние, рождаемость, степень владения языками, отношение к религии, ограничение жизнедеятельности), так и по охвату респондентов.

    Так, с учетом данных переписи 2021 года численность населения Казахстана после перерасчета текущих данных на 1 августа 2022 года составила 19 644 067 человек.

    Краткие итоги переписи отражают статистику по регионам за 2021 год, то есть до выделения трех новых областей.


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