Численность населения Казахстана увеличилась на 212 тысяч человек с начала года

13 Декабря 2022, 18:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Численность населения страны на 1 ноября 2022г. составила 19 715,2 тысяч человек, в том числе городского – 12 169,1 тысяч (61,7%), сельского – 7 546,1 тысяч (38,3%) человек. По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 212 тысяч человек, или на 1,1%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Естественный прирост населения республики за январь-октябрь 2022г. по сравнению с январем-октябрем прошлого года (222,3 тысяч человек) снизился на 0,6% и составил 221 тысячу человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,51 человека.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-октябрь 2022г. составило 333,1 тысяч человек, что на 11,4% меньше, чем за соответствующий период 2021г. (375,9 тысяч человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,37 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 112,1 тысяч человек, что на 27% меньше, чем в январе- октябре 2021г. (153,6 тысяч человек). Общий коэффициент смертности составил 6,86 умерших на 1000 человек.

За январь-октябрь 2022г. в республике зарегистрировано 2 684 умерших младенцев в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2021г. (3 020 умерших младенцев) уменьшилось на 11,1%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,06 случаев на 1000 родившихся.