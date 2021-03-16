Численность населения Казахстана увеличилась до 18 млн 897,9 тысячи человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность населения страны на 1 февраля 2021 г. составила 18 897,9 тысячи человек, в том числе городского – 11 169,7 тысячи (59,1%), сельского –7 728,2 тысячи (40,9%) человек. По сравнению с 1 февраля 2020 г. численность населения увеличилась на 244,4 тысячи человек или 1,3%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистикиАгентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Естественный прирост населения республики за январь 2021 года по сравнению с январем 2020 года снизился на 821 человека или на 3,6% и составил 216,8 тысячи человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 13,44 человека.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь 2021 года составило 34,2 тысячи человек, что на 0,6% меньше, чем за соответствующий период 2020 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,17 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 12,5 тысячи человек, что на 5,1% больше, чем в январе 2020 года. Общий коэффициент смертности составил 7,73 умерших на 1000 человек.

За январь 2021 г. в республике зарегистрировано 241 (за январь 2020 г. – 306) умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом 2020 г. число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 21,2%. Коэффициент младенческой смертности составил 7,06 (8,90) случаев на 1000 родившихся.

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в январе 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года число зарегистрированных прибывших в страну уменьшилось на 57,8% и составило 626 человек, число выбывших из страны уменьшилось на 43% и составило 1 535 человек, сальдо миграции - 909 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составили 81,9% и 84,8% соответственно.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах республики уменьшилось на 19,1%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4-х регионах страны: Мангистауской области (90 человек) и городах Нур-Султан (2 202 человека) Алматы (3 223 человека) и Шымкент (3 060 человек).