Численность населения Казахстана составила 19 899 377 человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Численность населения на 1 июля 2023 года составила 19 899 377 человек, из них горожане – 12 317 671 человек, сельские жители – 7 581 706 человек, 48,8% – мужчины, 51,2% – женщины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

В первом полугодии в Казахстане родились 189,5 тысячи детей, из них 98 тысяч – мальчики, 91,5 тысячи – девочки. Коэффициент рождаемости составил 19,20 родившихся на 1000 человек. Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (25,97 человек на 1000 населения), Туркестанской (25,46) областях и городе Шымкенте (24,7).

Число умерших за указанный период составило 63,6 тысячи человек, при этом коэффициент смертности на 1000 человек – 6,44. Так, естественный прирост населения за полгода составил 125,9 тысячи человек.

Самые высокие уровни смертности наблюдались в Восточно-Казахстанской (11,07 на 1000 населения), Северо-Казахстанской (11,06) и Костанайской областях (10,04), что связано с возрастной структурой населения этих областей.

За 6 месяцев в возрасте до 1 года умерло 1 454 младенца, коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся составил 7,67.

За указанный период зарегистрировано 53,8 тысячи браков. Коэффициент брачности составил 5,46 на 1000 человек. Также за этот период было зарегистрировано 8,1 тыс. разводов (по данным органов РАГС без учета решений судов о расторжении брака). Коэффициент разводимости составил 0,83 на 1000 человек.

Численность переезжающих в пределах страны увеличилась на 5,8%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 3-х регионах страны: городах Астана (16 044 человека),Алматы (15 611человек) и Шымкент (1 049 человек).

В январе-июне число прибывших в страну составило 13 652 человека, число выбывших из страны 6 996 человек. Сальдо миграции составило 6 656 человек.

По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 87,3%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 56,7%.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 89,1%, доля выбывших в эти страны – 75,4%.