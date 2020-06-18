Новости
Численность населения Казахстана на 1 мая 2020 года составила 18,71 млн человек
18 Июня 2020 09:37
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность населения Казахстана на 1 мая 2020 года составила 18711,2 тыс. человек, в том числе городского – 11004,5 тыс. человек (58,8%), сельского – 7706,7 тыс. человек (41,2%). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике РК.
Новости по теме
«По сравнению с 1 мая 2019 года численность населения увеличилась на 242,4 тыс. человек или 1,3%. За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в 3 регионах страны: г. Алматы (63,7 тыс. человек), г. Нур-Султан (55,5 тыс. человек) и в Туркестанской области (33,1 тыс. человек)», - сообщили в комитете.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Около 600 алматинцев подали заявку на участие в программе «Медаль Елбасы»
- Под предлогом карантина работодатели не должны уменьшать оплату труда и сокращать штаты - Бердибек Сапарбаев
- 246 молодых актюбинцев претендуют на медаль Елбасы
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 июня
- Не следует паниковать и звонить в скорую – ведущий инфекционист РК
- Людям кажется, что вируса вообще нет - ведущий инфекционист РК
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047