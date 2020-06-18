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Численность населения Казахстана на 1 мая 2020 года составила 18,71 млн человек

18 Июня 2020 09:37
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Численность населения Казахстана на 1 мая 2020 года составила 18,71 млн человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность населения Казахстана на 1 мая 2020 года составила 18711,2 тыс. человек, в том числе городского – 11004,5 тыс. человек (58,8%), сельского – 7706,7 тыс. человек (41,2%). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике РК.

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«По сравнению с 1 мая 2019 года численность населения увеличилась на 242,4 тыс. человек или 1,3%. За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в 3 регионах страны: г. Алматы (63,7 тыс. человек), г. Нур-Султан (55,5 тыс. человек) и в Туркестанской области (33,1 тыс. человек)», - сообщили в комитете.


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