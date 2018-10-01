Численность населения Казахстана достигла 18,31 млн человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане численность населения страны на 1 сентября 2018 года составила 18 млн 311,7 тыс человек и по сравнению с 1 сентябрем 2017 года увеличилась на 237,6 тыс человек, или на 1,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В частности, на отчетную дату численность городского населения составила 10 млн 555,8 тыс человек, или 57,6% от общей численности, сельского - 7 млн 755,9 тыс человек, или 42,4%.

В январе-августе этого года в республике было зарегистрировано 2117 умерших младенцев в возрасте до 1 года (в январе-августе прошлого года - 2140). По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 1,1%. За восемь месяцев 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 8,09 случаев на 1000 родившихся (8,31).

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-августе умерло 1078 младенцев (1082), или 50,9% от общего числа смертных случаев среди младенцев (50,6%). Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 418 (502), или 19,7% (23,5%), от болезней органов дыхания - 140 (138), или 6,6% (6,4%), и от несчастных случаев, отравлений и травм - 95 (110), или 4,5% (5,1%).

В январе-августе 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года число прибывших в Казахстан уменьшилось на 22%, число выбывших - увеличилось на 13,9%. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доли прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составили 77,9% и 90,8% соответственно.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 12,1%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны - городах Шымкент (43 145 человек), Алматы (24 249 человек) и Астана (10 402 человека).