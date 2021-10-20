Численность населения Актюбинской области превысила 900 тысяч человек

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С начала года численность населения Актюбинской области возросла на 8,3 тыс человек и превысила 900 тыс человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управления статистики.

«В январе-августе 2021 года численность населения в целом по области возросла на 8,3 тыс человек, или на 0,92%. Численность населения области на первое сентября 2021 года по предварительным данным составила 902,6 тыс человек, в том числе городского – 648,7 тыс человек и сельского - 253,9 тыс человек», - отметили в управлении.

В целом на сегодняшний день большая часть актюбинцев проживает в городах - 71,9 процентов, на селе проживает 28,1 процент или 253,9 тыс человек.

Естественный прирост населения области в январе-августе 2021 года составил 10 тыс человек, число новорожденных достигло 15 тыс человек. По сравнению с январем-августом 2020 года наблюдается увеличение естественного прироста на 19,9%, рождаемости на 12,1%, снижение смертности на 0,9%. Число браков возросло на 23,3%, число разводов снизилось - на 19,4%.

Общее число прибывших, включая переселение жителей внутри области, составило 19 917 человек, общее число выбывших 21 713 человек. Сальдо миграции составило в январе-августе 2021 года – 1 796 человек, за тот же период 2020 года – 877 человек.

Из-за пределов республики в январе-августе 2021 года в область прибыло 307 человек, а выбыло 1 491 человек. Из числа прибывших из-за рубежа 111 составили казахи, 61 русских, 25 украинцев. Из числа покинувших область за пределы Казахстана 75 человек составили казахи, 812 русских 337 украинцев.

В межрегиональной миграции число прибывших возросло за отчетный период по сравнению с январем-августом 2020 года на 2,9% (2021 год – 4 174 человека, 2020 год – 4 058 человек), число выбывших возросло на 13,1% (2021 год – 4 786 человек, 2020 год – 4 231 человек), сальдо миграции составило – 612 человек (2020 год – 173 человека).