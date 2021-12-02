Численность молодых людей, оставшихся без работы, сократилась на 7% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уровень молодёжной безработицы составил всего 3,7%, против 3,9% годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

В третьем квартале 2021 года в стране насчитывалось 77,5 тыс безработных молодых людей — на 6,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2020-го года.

Численность безработных мужчин сократилась на 4,6%, до 35,4 тыс человек, численность безработных женщин — на 8,7%, до 42,2 тыс человек. В городах проживало 49,8 тыс безработных, в сёлах — 27,7 тыс.

Для сравнения: в третьем квартале 2020 года в стране числилось 83,3 тыс безработных юношей и девушек, минус 1,7% за год.

В региональном разрезе больше всего безработной молодёжи проживало в Алматы: 14 тыс человек — на 5,8% меньше, чем годом ранее. В тройке «самых безработных» также оказались Алматинская область (9,8 тыс человек, минус 1,1%) и столица (6,6 тыс человек, плюс 7,7%). Меньше всего молодых людей, не сумевших трудоустроиться, проживает в Северо-Казахстанской области: 1,3 тыс человек, минус 38,5%.

Наибольший рост численности безработной молодёжи наблюдается в Мангистауской области (плюс 11,2% за год, до 2,7 тыс человек), наибольшее сокращение — в Северо-Казахстанской области.

Большинство молодых людей находится в поиске работы от 1 до 3 месяцев: 22,5 тыс человек — на 23,1% меньше, чем годом ранее.

Ещё 19,5 тыс молодых людей ищут работу от 3 месяцев до полугода, 10 тыс человек — от полугода до года, 9,5 тыс человек — более года.

Численность юношей и девушек, ищущих работу менее 1 месяца, увеличилась на 8,1%, до 15,6 тыс человек. У 378 молодых людей (минус 43,9% за год) имеется договорённость о начале работы или бизнеса.