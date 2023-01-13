Численность молодежи в Казахстане достигла шести миллионов

13 Января 2023, 13:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В связи с изменением критерия возраста молодежи, а именно увеличением до 35 лет, в Казахстане численность молодых граждан составила 6 млн. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства недавно был принят закон «О государственной молодежной политике». Согласно закону, возраст молодежи увеличился до 35 лет. Таким образом, число граждан данной категории в стране увеличилось до шести миллионов», - сообщил в ходе расширенного заседания коллегии МИОР Дархан Кыдырали.

Также он отметил, что в соответствии с поручением Главы государства разработан и представлен на открытое обсуждение проект Концепции государственной молодежной политики на 2023-2027 годы.

По данным министра, в молодежные ресурсные центры страны за один год обратились более 400 тысяч молодых людей по различным вопросам. Поэтому, как считают в ведомстве, во всех регионах страны должны быть открыты молодежные ресурсные центры.

«Будет продолжена конкретная работа по решению жилищных вопросов молодежи. Сейчас региональные жилищные программы запущены в шести регионах. До конца текущего года подобные программы планируется разработать в 10 регионах», - сообщил Д. Кыдырали.