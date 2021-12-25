Численность лосей увеличилась в Казахстане до 6555

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Численность лосей увеличилась в Казахстане до 6555, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лось - самое крупное млекопитающее копытное животное Казахстана, относящееся к семейству оленей. Распространен в Северном и Центральном Казахстане, на Алтае, по поймам рек Жайык и Ертис. Встречается во всей лесной зоне - и в тундре, и лесостепи, проникает в степь по долинам рек и поднимается на высоту до 2500 м над уровнем моря. В настоящее время численность по Казахстану увеличилась на 6555», - отметили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Самая большая популяция лосей находится в Восточно-Казахстанской области.

При этом в ведомстве отметили, что популяция лося является мигрирующим видом, а значительное колебание численности объясняется миграцией.

Видео было снято в Наурзумском заповеднике, расположенном недалеко от Костаная.



