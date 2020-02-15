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Численность казахстанцев на 1 января 2020 года составила 18, 63 млн  человек

15 Февраля 2020 12:30
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Численность казахстанцев на 1 января 2020 года составила 18, 63 млн  человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность населения страны на 1 января 2020 года составила 18 млн 632,2 тысячи человек, в том числе городского – 10 млн 893,8 тысячи человек (58,5%), сельского – 7 млн 738,4 тысячи человек (41,5%). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

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По сравнению с 1 января 2019 года численность населения увеличилась на 236,5 тысячи человек, или 1,3%. За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в трех регионах страны: город Алматы (62,2 тысячи человек), город Нур-Султан (57,6 тысячи человек) и в Туркестанской области (36,4 тысячи человек).


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Ключевые слова: Статистика, Общество,
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Гульмира Байзакова

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