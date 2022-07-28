28 Июля 2022 12:06

Численность эмигрантов из РК сокращается третий год подряд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом квартале 2022 года в страну прибыло 4,1 тыс. человек - в 2 раза больше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

В то же время выбыло 5,3 тыс. человек - на 4,3% меньше, чем годом ранее. Сокращение численности выбывших из РК наблюдается третий год подряд.

В региональном разрезе больше всего граждан выбыло из Карагандинской области: 681 человек, минус 3,9% за год. В тройке антилидеров также оказались Костанайская (645 человек, минус 12,4% за год) и Павлодарская (643 человека, плюс 7,2% за год) области. Меньше всего граждан выбыло из Кызылординской области: всего 1 человек за первый квартал 2022-го, против 7 человек годом ранее.

Больше всего прибывших было отмечено в Мангистауской области: 1,3 тыс. человек - в 3,5 раза больше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошли Алматы (595 человек, годовой рост - в 1,5 раза) и Алматинская область (401 человек, годовой рост - в 7,3 раза). Меньше всего прибывших было зафиксировано в Кызылординской области: также всего 1 человек, против 2 человек годом ранее.

В разрезе стран за три месяца текущего года больше всего граждан страны выбыло в Россию: 4,1 тыс. человек - на 7% меньше, чем годом ранее. В топ-5 популярных для эмиграции стран также попали Германия (617 человек), Польша (125 человек), США (89 человек) и Беларусь (57 человек).

В то же время в Казахстан прибыло больше всего иммигрантов из Узбекистана: более 2 тыс. человек - сразу в 4 раза больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Россия (810 человек, минус 4,8% за год) и Туркменистан (218 человек, годовой рост - в 5,7 раза). В топ-5 стран вошли Кыргызстан и Китай.