23 Мая 2022 12:07

Чипы в паспортах нужны для упрощения прохождения контроля за рубежом – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе онлайн-брифинга официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбай сообщила, для чего нужны чипы в паспортах граждан Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Миграционная служба разъяснила наличие чипов в казахстанских паспортах. Поводом послужил видеоролик в Instagram, где казахстанец обнаруживает чип, якобы предназначенный для слежения за гражданами в документе. Отметим, что электронные паспорта внедрены во многих странах мира. В Казахстане паспорта, а также удостоверения личности с микросхемой выпускаются с 2009 года. Чип предназначен для хранения персональных данных о гражданине и позволяет идентифицировать личность», – сказала Ш. Турлыбай.

По ее словам, паспорта с чипом введены для упрощения прохождения погранично-пропускных пунктов и паспортного-визового контроля в других странах, посредством их электронных систем. Чипы в паспортах взаимодействуют только со специальными считывающими устройствами при пересечении границы.