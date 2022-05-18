18 Мая 2022 20:36

Чиновников штрафуют за незаконный бизнес в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На более 3,8 млн тенге оштрафовали чиновников за незаконный бизнес в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Антикоррупционной службой Атырауской области начат мониторинг по установлению фактов незаконного ведения предпринимательской деятельности госслужащими. Согласно действующему законодательству госслужащие в Казахстане не могут заниматься предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью, а также участвовать в управлении коммерческой организацией.

«В результате мониторинга выявлены госслужащие, которые вопреки законодательному запрету занимались иной оплачиваемой работой. Так, установлено, что директор одной из средних школ, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, осуществляла предпринимательскую деятельность, заработав за год 190 тыс. тенге. На нее наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 428 тыс. 820 тенге с конфискацией полученного дохода.

В общей сложности, с начала года к административной ответственности за аналогичные нарушения привлекли девять человек. Для профилактики подобных правонарушений была организована встреча с сотрудниками управления всех государственных органов области. Мониторинг продолжается», - сообщили в ведомстве.