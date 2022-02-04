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Чиновников подведомственной организации Минздрава уличили в дискредитации работы мониторинговых групп

4 Февраля 2022 20:53
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Чиновников подведомственной организации Минздрава уличили в дискредитации работы мониторинговых групп

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице рассмотрено представление, внесенное по результатам уголовного дела, возбужденного в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере санитарного контроля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление превенции Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г.Нур-Султан.

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Под председательством заместителя акима г. Нур-Султан Бекмурзаева Е., с участием руководителя департамента Антикоррупционной службы по г. Нур-Султан Кабдулы Ш.К., руководителя управления внутренней безопасности Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Асаинова Б.А., ДВД по г. Нур-Султан, НПП «Атамекен», всех районных акимов города, руководителей санитарно-эпидемиологического контроля городского и районного звена и других представителей уполномоченных органов, рассмотрено представление, внесенное в порядке ст. 200 УПК РК.

Представление внесено в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц подведомственной организации Минздрава РК и других. Согласно материалов дела, представитель квазигосударственного сектора, представляясь должностным лицом в период антикризисных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, склонил предпринимателей к даче взятки от 500 тыс. тенге и выше, членам мониторинговой группы, за нарушение запрета на организацию и проведение мероприятий с массовым скоплением людей.

В рамках мероприятия обсуждены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также вопросы устранения коррупционных рисков в сфере санитарно-эпидемиологического контроля и деятельности мониторинговых групп.

По словам руководителя столичного департамента Антикоррупционной службы Ш.Кабдулы, «недобросовестное отношение к работе дискредитирует органы власти, а также вызывает недоверие к деятельности мониторинговых групп. Выявленные столичным департаментом преступления, совершенные во время карантинных мер, повлекло за собой обоснованную критику и негативное отношение со стороны бизнеса и в адрес государственных служащих. Вышеуказанные факты не единичны и носят системный характер, что свидетельствуют о полной дискредитации работы мониторинговых групп и отсутствие ведомственного контроля за подчиненными в период их выезда на объекты».

Антикоррупционной службой инициирован вопрос об ответственности должностных лиц, осуществлявших координацию деятельности мониторинговых групп и приведение в соответствие действующего законодательства, регламентирующих деятельность мониторинговых групп.



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#Нур-Султан   #Акимат   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #МВД РК   #Коронавирус в РК   #Борьба с коррупцией  
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