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Чиновников обязали вернуть квартиры в жилфонд в Талдыкоргане
19 Июля 2022 08:17

Чиновников обязали вернуть квартиры в жилфонд в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Очередную инвентаризацию жилого фонда провели в новых микрорайонах Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Проверку не прошли 14 квартир, как оказалось их незаконно получили чиновники.

«Выявлено 14 незаконно приобретенных квартир. Все они возвращены в жилой фонд. По решению жилищной комиссии эти 14 квартир распределят между жителям нашего города, которые стоят в очереди», - сообщил пресс-секретарь акима города Талдыкоргана Мади Шакенов.

Общественные активисты и многодетные матери города создали свою группу. Мониторят дома. Обошли 70 квартир. В их числе оказались пустующие. По госпрограмме их получили руководители ведомств и экс-акимы.

«Например, одна из квартир числится за заместителем департамента внутренней политики. Но она там не живет. Значит, у нее есть другая жилплощадь. Эту квартиру нужно вернуть государству. Есть еще те, кто получил квартиры за призовые места. Но эти квадратные метры они сдают в аренду», - говорит общественный активист Сандугаш Дуйсенова.

Коммунальное жилье Талдыкоргана без правоустанавливающих документов занимают более 1 тыс. семей. Квадратные метры через акиматы получили работники социальной сферы, СМИ и чиновники. По данным членов рабочей группы такие квартиры не подлежат приватизации. А по всем спорным вопросам рекомендуют обращаться в суд.

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