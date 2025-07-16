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    11:47, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Чиновников наказали за незаконные свалки в Алматы

    В ходе мониторинга природоохранная прокуратура выявила более 30 несанкционированных свалок на территории города Алматы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на городскую прокуратуру.

    мусор
    Фото: pexels

    Согласно требованиям Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» на районных акимов возложена обязанность по организации работы по благоустройству.

    — За нарушения экологических требований по управлению отходами к административной ответственности по статье 344 частями 3 и 5 Кодекса об административных правонарушениях привлечены заместители акимов Медеуского и Турксибского районов, а также руководитель аппарата акима Алатауского района, — отмечается в сообщении.

    Принятыми мерами акиматами проведены работы по ликвидации выявленных свалок. Контроль за соблюдением экологического порядка в городе продолжается.

    Как сообщалось, в Алматы намерены постепенно прививать культуру по раздельному сбору мусора. Однако аким Алматы Ерболат Досаев считает, что пока горожане не готовы сортировать отходы.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Мусор Природа Акимат Прокуратура Алматы
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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