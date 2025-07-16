Чиновников наказали за незаконные свалки в Алматы

Согласно требованиям Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» на районных акимов возложена обязанность по организации работы по благоустройству.

— За нарушения экологических требований по управлению отходами к административной ответственности по статье 344 частями 3 и 5 Кодекса об административных правонарушениях привлечены заместители акимов Медеуского и Турксибского районов, а также руководитель аппарата акима Алатауского района, — отмечается в сообщении.

Принятыми мерами акиматами проведены работы по ликвидации выявленных свалок. Контроль за соблюдением экологического порядка в городе продолжается.

Как сообщалось, в Алматы намерены постепенно прививать культуру по раздельному сбору мусора. Однако аким Алматы Ерболат Досаев считает, что пока горожане не готовы сортировать отходы.