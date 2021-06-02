РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:45, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Чиновников наказали за массовое скопление людей в парке Караганды

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Наказать ряд чиновников за грубые нарушения карантинных норм, допущенные в Центральном парке Караганды, поручил аким области Женис Касымбек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, 1 июня, в День защиты детей, руководители Центрального парка культуры и отдыха в честь праздника объявили о том, что аттракционы будут в этот день бесплатными.

    В результате возле развлекательных объектов собралось огромное количество людей и произошли конфликты среди тех, кто стоял в очереди. В конечном итоге руководство города и управления парками области приняли решение закрыть все аттракционы .

    Ответственные лица, допустившие эту ситуацию, привлечены к строгой ответственности, сообщили в акимате.

    Так, вынесен выговор двум заместителям акима Караганды Нурлану Бикенову и Халелу Акимжанову, а также руководителю отдела культуры Баян Нуртаевой.

    Заместитель директора парка Мадина Аширова будет уволена.


    Теги:
    Коронавирус в РК Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:52
    Каратауских краснокнижных архаров стало больше в Казахстане
    Сегодня, 15:51
    Сыр из Семея стал лучшим во Франции
    Сегодня, 15:40
    В Англии запретили одноразовые пластиковые столовые приборы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!