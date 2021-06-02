Чиновников наказали за массовое скопление людей в парке Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Наказать ряд чиновников за грубые нарушения карантинных норм, допущенные в Центральном парке Караганды, поручил аким области Женис Касымбек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, 1 июня, в День защиты детей, руководители Центрального парка культуры и отдыха в честь праздника объявили о том, что аттракционы будут в этот день бесплатными.

В результате возле развлекательных объектов собралось огромное количество людей и произошли конфликты среди тех, кто стоял в очереди. В конечном итоге руководство города и управления парками области приняли решение закрыть все аттракционы .

Ответственные лица, допустившие эту ситуацию, привлечены к строгой ответственности, сообщили в акимате.

Так, вынесен выговор двум заместителям акима Караганды Нурлану Бикенову и Халелу Акимжанову, а также руководителю отдела культуры Баян Нуртаевой.

Заместитель директора парка Мадина Аширова будет уволена.