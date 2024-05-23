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    19:50, 22 Май 2024 | GMT +6

    Чиновники СКО лишили детей-сирот жилья

    очередь на жилье
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В Северо-Казахстанской области прокуроры выявили грубейшие нарушения прав детей-сирот, в том числе на получение жилья, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации надзорного органа, должностные лица акимата района им. Г.Мусрепова необоснованно сняли с очереди на получение жилья 43 сироты, которые состояли в ней с 2010 года. В Акжарском районе и в городе Петропавловске три месяца не принимали меры по постановке шести детей-сирот в очередь на получение жилья.

    Опекуны Айыртауского, Акжарского, Аккайынского, им. Г.Мусрепова, Кызылжарского, М.Жумабаева, Мамлютского, Тайыншинского районов и Петропавловска на системной основе не представляли отчеты по воспитанию и содержанию подопечных. Органами опеки и попечительства Кызылжарского, им. Г.Мусрепова, Тимирязевского районов не контролировали взыскание алиментов с законных представителей в пользу несовершеннолетних.

    По актам надзорного органа восемь должностных лиц, в том числе два руководителя отдела образования района привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

    Это не первый случай в регионе, когда нарушаются права детей-сирот.

    В прошлом году Антикоррупционная служба при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в отделе ЖКХ акимата Петропавловска обнаружила массу нарушений. Выяснилось, что фактически выдали не 20% от общего количества построенных квартир, а всего 11%. Более того, установили 1 360 фактов исключения детей-сирот из списка нуждающихся в жилье без указания причин. 

    Проводила проверку в 2023-м году и прокуратура. Тогда в городском акимате тоже выявили системные нарушения в порядке предоставления жилья и факты нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при постановке в очередь. 

    В начале этого года дети-сироты обратились в редакцию Kazinform с жалобой на то, что ключи от квартиры им выдали, а заселиться не разрешают. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Права человека Очередь на жилье Жилье Прокуратура
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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