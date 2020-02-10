Чиновники Семея пишут отчеты о своих поездках в общественном транспорте
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Семея Ермак Салимов обязал своих подчиненных добираться на работу на общественном транспорте и писать отчеты о поездках в автобусах, передает МИА «Казинформ».
На отчетной встрече с населением градоначальник сообщил, что на данный момент 85% пассажиров оплачивают проезд через систему электронного билетирования. Но имеется много нюансов, которые необходимо решить, признался аким.
«Ради практики с сегодняшнего дня мои руководители отделов и госслужащие на работу добираются на общественном транспорте. Садятся в автобус, одна пересадка, может две пересадки, доезжают на работу и письменно сдают мне отчет, а после рассматриваем, в чем проблемы», - рассказал Ермак Салимов.
Аким признал, что сегодня много вопросов как к самой системе электронного билетирования, так и к работе кондукторов. Но, несмотря на сложности, в ближайшее время все должно наладиться, считает глава города.
Напомним, что в 2019 году на линию вышли новые автобусы и была запущена новая маршрутная сеть. При этом в общественном транспорте была внедрена система электронного билетирования.
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