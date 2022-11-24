Чиновники потратили в казино 507 млн тенге: АФМ провело проверку

24 Ноября 2022, 16:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В октябре в СМИ появилась информация о том, что 305 казахстанских чиновников потратили в казино 507 млн тенге. Двух сотрудников Агентства по финансовому мониторингу привлекли к дисциплинарной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В октябре была информация, что более 300 госслужащих потратили в казино более 500 млн тенге. Принимаются ли меры?» - спросила журналист.

Директор департамента кадровой работы АФМ РК Нурлан Адалиев сообщил, что по данным фактам было проведено расследование всеми государственными органами. Он подробно остановился на фактах, которые касаются Агентства по финансовому мониторингу.

«Действительно ряд сотрудников был отмечен в указанном обзоре. По всем данным фактам проведены служебные расследования. Четыре сотрудника находились там в связи со служебной деятельностью. Как вы знаете, это предусмотрено законом. Мы провели соответствующее расследование. По двум сотрудникам факты подтвердились. Эти сотрудники привлечены к строгой дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии», - сказал глава департамента кадровой работы АФМ РК на брифинге в СЦК.

Что касается других фактов по сотрудникам АФМ, по словам Нурлана Адалиева, на момент посещения и проверки остальные сотрудники уже не работали в Агентстве по финансовому мониторингу.

Ранее сообщалось, что прокуратурой Алматинской области в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установлены 305 госслужащих из разных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы. На азартные игры они потратили 507 млн тенге.