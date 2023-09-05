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    16:24, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Чиновники Павлодарской области получат выговор из-за проблем с развозкой школьников

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Детям из пригородного села неудобно добираться на учебу. На то, что в автобусе не хватает мест, школьники пожаловались акиму области Асаину Байханову, передает МИА «Казинформ».

    Проблему не решили вовремя, поэтому к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель акима города, руководителю отдела образования и акиму района.

    На аппаратном совещании в областном акимате глава региона заявил, что замалчивать проблемы недопустимо.

    «С началом учебного года увеличилось количество обращений со стороны жителей. В том числе – наших маленьких граждан. В селе Павлодарское дети жалуются, на недостаток мест в автобусе - развозке, хотя городские власти утверждают, что с этим нет проблем. Я вижу, что есть откровенная попытка замалчивания и игнорирования проблем», - заявил Асаин Байханов.

    После жалобы юных жителей области заместителю акима города Светлане Гладышевой, руководителю отдела образования Куанышу Кыдралину и акиму Павлодарского района Сырыму Рушанову объявлены выговоры. Руководителю управления образования – замечание.

    «5 сентября я узнаю о проблеме с автобусом в селе Павлодарское. Это огромное село - 6,5 тысяч жителей, но никто (из должностных лиц) ни разу, ни одним словом не обмолвился о том, что есть проблема с развозкой детей. Где мы этот автобус возьмем 5 сентября? Эту проблему нужно было поднять весной, чтоб мы успели купить автобус. Проблема же - не в том, что у областного бюджета или городского бюджета нет средств на один автобус. Проблема в том, что мы пропустили время. Теперь пока мы этот автобус купим, будет новый год или даже – весна следующего года. Потому что автобус надо изготовить, заказать, получить и так далее», - возмутился Асаин Байханов.

    На этом разнос в областном акимате не закончился. Выговоры также объявлены руководителю управления культуры Медету Тауаскану и акиму Баянаульского района Ардаку Ксентаеву. Чиновники наказаны из-за бездействия и халатного отношения к работе. Причина в том, что вовремя не была отремонтирована крыша музея имени Сатпаева.


    Теги:
    Акимат Павлодарская область Госслужба Другие государственные органы Транспорт
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