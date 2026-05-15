Чиновники отказались от сноса целого района в центре Павлодара

Идею замены частного сектора на многоэтажную застройку чиновники озвучили в ходе корректировки генплана Павлодара. Однако жителей не устроило предложение акимата, подробности в материале корреспондента агентства Kazinform.

Речь идет о микрорайоне «Затон», расположенном в центре Павлодара. Здесь исторически сохранилось ветхое жилье, которое чередуется с частными домами и коттеджами. Именно на этом участке в квадрате улиц Ломова — Маргулана — Павла Васильева — Машхур Жусупа акимат хотел провести корректировку генерального плана города. Однако это не устроило местных жителей.

Павлодарец Айдар Касимов купил здесь ветхий дом пять лет назад. Мужчина с молодости передвигается на инвалидной коляске, он выбрал собственное одноэтажное жилье для удобства и принялся улучшать участок и возводить на нем новое строение.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

— Здесь стоял дом 1960-х годов постройки. Его пришлось снести, выровнять территорию, распланировать и начать строить новый дом, уже для себя. Как умею и могу, своими руками уже пять лет мы здесь строим. Работы еще много, но на сегодня уже большая часть сделана и вот так просто взять и отдать дом под снос мы не хотим, — отмечает житель дома № 335 по улице Бектурова Айдар Касимов.

Среди тех, кто тоже не согласен с идеей акимата — бронзовый призер Олимпийских игр 1998 года в Нагано Людмила Прокашева. Прославленная спортсменка живет в районе «Затон» 25 лет. В 2014 году она построила взамен старого новый дом и, как и все остальные, узнав о возможных изменениях, сразу же начала писать обращения к чиновникам.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

— Я хочу, чтобы все люди, которые поставили подписи в списке, а это 150 домов, чтобы нас услышали, и корректировки в нашей части района не производили, — поделилась Людмила Прокашева.

Всего в обозначенном чиновниками участке порядка 150 домов. Жилье здесь оценивается как в 10 млн тенге, так и в десятки миллионов, когда речь идет о коттеджах. При этом, многие жители вкладывали свои деньги в коммуникации, отопление, воду, канализацию.

Общественное обсуждение корректировки генплана прошло 27 апреля 2026 года. Именно там люди узнали о возможных изменениях и сразу принялись коллективно писать обращения в акимат. В итоге чиновники изменили планы на снос домов.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

Фото: Артем Викторов/Kazinform

— Там предполагалось строительство многоквартирного жилого дома и школы. В ходе общественных встреч были выслушаны пожелания от жителей. В итоге было решено сохранить существующую застройку, не сносить дома, — сообщил руководитель отдела управления архитектуры и градостроительства Павлодарской области Михаил Ерменков.

Стоит отметить, что корректировка генерального плана Павлодара еще не завершена. Документ должен пройти несколько согласований, окончательно он будет утвержден предположительно до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Алматы начали сносить древний курган, на месте которого должна появиться подъездная дорога к школе.