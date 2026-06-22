Чиновникам не дали закупить брусчатку в три раза больше положенного в Павлодаре

В Павлодаре объявили госзакупки на укладывания брусчатки в городском парке на площади 25 тысяч квадратных метров. Однако после проверки выяснилось, что объемы почти три раза меньше, передает корреспондент агентства Kazinform.

В прокуратуре Павлодарской области сообщили, на ремонт центрального сквера и укладывание тротуарной плитки намеревались направить 368 миллионов тенге. При проверки прокуроры установили, что вся площадь парка 25 тысяч квадратных метров, включая зеленые насаждения, газоны, деревья и участки открытого грунта.

— Замерами установлена фактическая потребность в тротуарной плитке составила не более 9 тысяч квадратных метров. Таким образом, предусмотренные проектом объемы работ и материалов значительно превышали реальную потребность, что создавало риски необоснованного расходования бюджетных средств, — сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

После вмешательства прокуроров государственную закупку отменили, а виновных должностных лиц привлекли к ответственности.

Напомним, ранее мы рассказывали о сокращении площади Горсада Павлодара из-за строительства аквапарка.