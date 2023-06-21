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Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог

Редактор:  
Артем Волков
21 Июня 2023, 10:11
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Специальными прокурорами Акмолинской области по подозрению в хищении государственных средств задержан и водворен в ИВС бывший заместитель руководителя областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области. С санкции суда подозреваемый взят под стражу, передает МИА «Казинформ».

Он подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве дорог.

Установлено, что без фактического выполнения работ им произведена оплата бюджетных средств подрядчику на сумму 1 млрд. 244 млн. тенге.

По данному факту по статье 189 части 4 параграф 2 УК «Хищение в особо крупном размере» проводится досудебное расследование.

Наказание по такому факту предусматривает до 12 лет лишения свободы.


Акмолинская область   Коррупция   Кокшетау  
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