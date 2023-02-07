Чиновника отдела Минтруда подозревают в получении взяток за установление инвалидности

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Руководителя отдела медико-социальной экспертизы №4 департамента Комитета труда и соцзащиты Минтруда по Актюбинской области подозревают в неоднократном получении взяток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Антикоррупционная служба по Актюбинской области расследует уголовное дело в отношении руководителя отдела медико-социальной экспертизы №4 департамента Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК по Актюбинской области.

Он подозревается в неоднократном получении взяток на общую сумму 1 200 000 тенге от лиц с инвалидностью для установления и продления сроков инвалидности при прохождении медико-социальной экспертизы.

Следственным судом в отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде «Домашний арест» с использованием электронного браслета.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Ранее сообщалось, что специалиста управления образования Шымкента задержали по подозрению в коррупции. Его изобличили в получении взятки.