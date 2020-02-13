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Чиновника облакимата осудили за взятку в СКО

13 Февраля 2020 16:03
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Чиновника облакимата осудили за взятку в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осудили заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Галыма Тасбулатова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации антикоррупционной службы, чиновник подозревался в вымогательстве взятки в сумме 200 тысяч тенге от директора одной из компаний Акжарского района. За вознаграждение он пообещал посодействовать в конкурсе госзакупок по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог.

Приговором суда города Петропавловска Тасбулатов признан виновным. Он наказан штрафом в размере 4,5 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Ранее руководитель антикоррупционной службы области Ернар Баянгазин рассказывал о том, что в суд переданы два дела в отношении заместителей руководителей управлений. Тогда он отмечал, что если вина подозреваемых будет доказана, то руководители управлений должны будут в течение 10 дней после объявления приговора подать прошение об отставке. Принимать его или нет – решать вышестоящему начальству.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Коррупция, Акимат,
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Автор:

Олеся Жуковень

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