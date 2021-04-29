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Чиновника акимата Петропавловска подозревают в получении взятки

Автор:  
Олеся Жуковень
29 Апреля 2021, 17:42
Чиновника акимата Петропавловска подозревают в получении взятки

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске руководителя городского отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии подозревают в получении взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, чиновник получил 150 тысяч тенге от директора одного из охранных агентств. Незаконное вознаграждение предназначалось за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору госзакупок по охране одного из государственных объектов.

«Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени вины будет вынесено судом. Подробности досудебного расследования в интересах следствия не разглашаются», - добавили в пресс-службе департамента.


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