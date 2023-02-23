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Чиновник получал взятки через приложение на родственников в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
23 Февраля 2023, 21:23
Чиновник получал взятки через приложение на родственников в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В суде №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении главного специалиста инспекции транспортного контроля по Атырауской области С. Он обвинялся в фактах неоднократного получения взяток в крупном размере. Общая сумма взяток превысила 23 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе судебных слушаний было установлено, что главный специалист инспекции транспортного контроля по Атырауской области С. при осуществлении контроля за соблюдением законодательства РК «Об автомобильном транспорте» и контроля проезда крупногабаритных или тяжеловесных транспортных средств по территории Атырауской области допускал грубые нарушения. Без проверки и привлечения к административной ответственности транспортных средств юридических лиц, за содействие их беспрепятственному передвижению по территории Атырауской области с 2020 по 2022 годы с 13 ТОО он неоднократно получал денежные средства в виде взяток в крупном размере. Общая сумма полученных взяток составила 23 817 000 тенге. Они были получены через счета супруги, матери и тещи посредством приложения «Kaspi Gold», - сообщили в пресс-службе суда.

Вина подсудимого подтвердилась показаниями свидетелей, видеозаписями, специальными проверочными документами, судебно-фонографическими, судебно-психолого-филологическими экспертизами и аудиторскими заключениями.
«Прокурор просил назначить С. наказание в виде 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Подсудимый, не согласившись с предъявленным обвинением, просил его оправдать. Суд признал обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание С. – наличие малолетних детей. Отягчающим обстоятельством признал нарушение им принятой присяги. Приговором суда С. назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - сообщила пресс-служба суда №2 города Атырау.


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