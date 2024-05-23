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    09:35, 23 Май 2024 | GMT +6

    Чиновник не ответил на запрос прокуратуры — и получил штраф в Акмолинской области

    Прокуратура
    Фото: Маскат Шагырбаев / Kazinform

    Штрафу в размере около 200 тысяч тенге подверг специализированный суд по административным правонарушениям города Кокшетау руководителя отдела жилищных отношений и жилищной инспекции областного центра, не ответившего на запрос прокуратуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе акмолинского областного суда, в отношении руководителя отдела жилищных отношений и жилищной инспекции города Кокшетау Д. было рассмотрено дело об административном правонарушении. Чиновник не выполнил законные требования прокурора, чем нарушил ч. 2 ст. 665 КоАП.

    — Указанное должностное лицо оставило без исполнения письменный запрос прокурора о предоставлении информации о списках земельных участков, пострадавших от паводков, и о результатах работы по оценке ущерба подлежащих сносу домов, — поделились в ведомстве.

    Как установил суд, на запрос надзорного органа ответа не последовало, а следовательно требование прокурора оставлено без исполнения.

    Согласно постановлению суда, Д. признан виновным и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 184 600 тенге.

    Судебный акт не вступил в законную силу.

    Теги:
    Чиновники Регионы Казахстана Штрафы Суды Жилье Прокуратура Паводки в Казахстане Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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