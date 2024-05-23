Штрафу в размере около 200 тысяч тенге подверг специализированный суд по административным правонарушениям города Кокшетау руководителя отдела жилищных отношений и жилищной инспекции областного центра, не ответившего на запрос прокуратуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акмолинского областного суда, в отношении руководителя отдела жилищных отношений и жилищной инспекции города Кокшетау Д. было рассмотрено дело об административном правонарушении. Чиновник не выполнил законные требования прокурора, чем нарушил ч. 2 ст. 665 КоАП.

— Указанное должностное лицо оставило без исполнения письменный запрос прокурора о предоставлении информации о списках земельных участков, пострадавших от паводков, и о результатах работы по оценке ущерба подлежащих сносу домов, — поделились в ведомстве.

Как установил суд, на запрос надзорного органа ответа не последовало, а следовательно требование прокурора оставлено без исполнения.

Согласно постановлению суда, Д. признан виновным и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 184 600 тенге.

Судебный акт не вступил в законную силу.