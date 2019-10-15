Чиновник Минсельхоза РК подозревается в получении взятки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель отдела РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» Министерства сельского хозяйства РК подозревается в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Антикоррупционной службой Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК» по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Он подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от частного предпринимателя за беспрепятственное принятие и подписание акта приемки товаров «Опрыскиватель растений» по государственным закупкам на общую сумму 2 296 000 тенге.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.