Чиновник Минсельхоза РК подозревается в получении взятки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель отдела РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» Министерства сельского хозяйства РК подозревается в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.
Антикоррупционной службой Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК» по подозрению в совершении коррупционного преступления.
Он подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от частного предпринимателя за беспрепятственное принятие и подписание акта приемки товаров «Опрыскиватель растений» по государственным закупкам на общую сумму 2 296 000 тенге.
Досудебное расследование продолжается.
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.
- Цена на социальный хлеб повышаться не будет - Минсельхоз
- Взятка в виде кондиционера – замруководителя управления подозревают в коррупции в Мангистау
- Заведующую детсадом подозревают в получении взятки в Туркестанской области
- Рост цен на хлеб прогнозирует Минсельхоз
- Что повлияло на слабый урожай зерна, рассказали в Минсельхозе
- Директора Восточно-Казахстанского облфилиала «QazAvtoJol» подозревают в коррупции
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана