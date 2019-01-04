Чиновник Комитета по регулированию естественных монополий наказан за злоупотребление полномочиями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий арестован за злоупотребление полномочиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом Национального бюро по Карагандинской области установлены факты злоупотребления полномочиями заместителем руководителя областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей», - сказал директор департамента по связям с общественностью АДГСПК РК Арман Бердалин.

Он также подчеркнул, что чиновник с санкции суда заключен под стражу.

«Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению», - добавил А. Бердалин.