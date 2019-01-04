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Чиновник Комитета по регулированию естественных монополий наказан за злоупотребление полномочиями
4 Января 2019 16:03 234
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий арестован за злоупотребление полномочиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Департаментом Национального бюро по Карагандинской области установлены факты злоупотребления полномочиями заместителем руководителя областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей», - сказал директор департамента по связям с общественностью АДГСПК РК Арман Бердалин.
Он также подчеркнул, что чиновник с санкции суда заключен под стражу.
«Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению», - добавил А. Бердалин.
Ключевые слова: Карагандинская область,
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