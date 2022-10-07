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    15:04, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Чиновник и его соучастники осуждены за земельные махинации в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении экс-начальника отдела земельных отношений акимата Костанайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Еркин Сарымбет предстал перед судом за совершение служебного подлога, а также за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, должностным лицом, сопряженное с использованием им своего служебного положения.

    Махинации троих подсудимых заключались в том, что они занимались выдачей земельных участков желающим в обход общей очереди, получая за свои услуги от сотен тысяч тенге до миллионов.

    По информации суда, в период с мая по июнь 2020 года Е. Сарымбет и индивидуальный предприниматель Малика Сарсенбаева по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств, принадлежащих двум потерпевшим на общую сумму 2,4 млн тенге, потерпевшей Т. на сумму 3,5 млн тенге и потерпевшего К. на сумму 800 тыс. тенге.

    Сарсенбаева и ее брат Макишев в мае 2021 года склонили подсудимого Сарымбета к даче взятки должностному лицу для прекращения уголовного дела.

    «Прокурор просил назначить наказание по предъявленным статьям обвинения:

    Сарымбету - 4 года лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе, Сарсенбаевой - 7 лет лишения свободы, Макишеву - 5 лет лишения свободы.

    Подсудимый Сарымбет вину признал частично, подсудимые Саарсенбаева и Макишев вину не признали. В итоге Сарымбету назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, Сарсенбаевой – в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы и Макишеву - в виде 4 лет лишения свободы», - сообщили в областном суде.

    Отбывать наказание подсудимые будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.


    Теги:
    Суды Костанайская область Закон и право
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