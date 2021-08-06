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Чиновник аэрокосмического комитета осужден за взятку

6 Августа 2021 17:25
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Чиновник аэрокосмического комитета осужден за взятку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Кызылорде к крупному штрафу приговорен чиновник Аэрокосмического комитета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Приговором Кызылординского городского суда №2 и.о. генеральный директор РГП на ПХВ «Инфракос» Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ирюков К.С. (ст.366 ч.2 УК) осужден к штрафу в размере 17,6 млн тенге (30-кратный размер от суммы взятки) с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе», - сказал следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве.

По его словам, Ирюков подозревался в получении взятки на системной основе в общей сумме 600 тыс. тенге от представителя частной компании за беспрепятственный вывоз 200 тонн черного металла из территории РГП на ПХВ «Инфракос» расположенной на площадке космодрома «Байконур» арендованная территория РФ.

Ранее, Д. Бигайдаров рассказал , что в Таразе два сотрудника акимата оштрафованы за коррупцию.

Главный специалист аппарата акима г. Тараза Избасаров Ж.К. (ст.190 ч.3 п.2 УК) к штрафу в сумме 2 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе; главный специалист аппарата акима г. Тараза Суюнбеков А.А. (ст.190 ч.3 п.2 УК) к штрафу 1,5 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи.



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#Кызылординская область  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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