Чиновница в Мангистау подозревается в получении взяток от иностранных компаний
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела по вопросам привлечения иностранной рабочей силы Управления занятости и социальной защиты населения Мангистауской области по подозрению в неоднократном получении взяток.
Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
Она подозревается в получении на системной основе взяток в размере от 500 до 1 000 долларов США от представителей иностранных компаний за беспрепятственную выдачу и продление рабочих виз иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на территории области.
Досудебное расследование продолжается. Подозреваемая задержана и водворена в ИВС УП г.Актау, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности, будет вынесено судом.
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