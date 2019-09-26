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Чиновница в Мангистау подозревается в получении взяток от иностранных компаний

26 Сентября 2019 11:30
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Чиновница в Мангистау подозревается в получении взяток от иностранных компаний

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела по вопросам привлечения иностранной рабочей силы Управления занятости и социальной защиты населения Мангистауской области по подозрению в неоднократном получении взяток.

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Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Она подозревается в получении на системной основе взяток в размере от 500 до 1 000 долларов США от представителей иностранных компаний за беспрепятственную выдачу и продление рабочих виз иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на территории области.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемая задержана и водворена в ИВС УП г.Актау, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности, будет вынесено судом.

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Ключевые слова: Мангистауская область,
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