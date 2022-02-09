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Чингиз Ракпаров завершил выступление на Олимпиаде-2022

9 Февраля 2022 17:55
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Чингиз Ракпаров завершил выступление на Олимпиаде-2022

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Пекине на Олимпийских играх-2022 определился победитель в лыжном двоеборье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Им стал немец Винченц Гайгер. Вторым финишировал норвежец Йорген Граабак. Лукас Грайдерер (Австрия) поднялся на третью ступень пьедестала.

Казахстан в этом виде программы был представлен Чингизом Ракпаровым. Его результатом стало 41-е место из 44-х участников.

Добавим, что Ракпаров стал первым казахстанцем, кому удалось пробиться на Олимпиаду в данном виде спорта.



Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана

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