Чингиз Ракпаров завершил выступление на Олимпиаде-2022

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Пекине на Олимпийских играх-2022 определился победитель в лыжном двоеборье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Им стал немец Винченц Гайгер. Вторым финишировал норвежец Йорген Граабак. Лукас Грайдерер (Австрия) поднялся на третью ступень пьедестала.

Казахстан в этом виде программы был представлен Чингизом Ракпаровым. Его результатом стало 41-е место из 44-х участников.

Добавим, что Ракпаров стал первым казахстанцем, кому удалось пробиться на Олимпиаду в данном виде спорта.





Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана