Чингиз Ракпаров – о выступлении на Олимпиаде: Выложился максимально

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Чингиз Ракпаров прокомментировал свое выступление в лыжном двоеборье на Олимпийских играх в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

«Гонка была тяжелой. Трасса не из самых простых - в условиях среднегорья. Я выложился максимально, сделал все, что смог. Показал то, на что был готов. Условия были тяжелее, чем дома, например, или на этапах Кубка мира. Есть высота, сам рельеф трассы непростой. Плюс холод. В принципе, это нормально, терпимо. Но высота играет свою роль. Планирую еще выступить в финале Континентального Кубка Америки. Можно выехать еще на этапы Кубка мира», - сказал Ч.Ракпаров.

Напомним, спортсмен по итогам своего выступления показал 41-й результат.