Чилийский военный самолет с 38 людьми на борту исчез на пути в Антарктиду

САНТЬЯГО. КАЗИНФОРМ - Военный самолет ВВС Чили, на борту которого находились 38 человек, исчез на пути в Антарктиду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Самолет C-130 Hercules вылетел из Пунта-Аренаса в 16:55 по местному времени. По данным ВВС Чили, борт перестал выходить на связь где-то после 18:00 по местному времени в понедельник.

Среди пропавших без вести 17 членов экипажа и 21 пассажир. ВВС Чили заявили, что проводится поисково-спасательная операция по поиску самолета и пропавших без вести. Два истребителя F-16 и четыре корабля были направлены на поиски самолета.

Генерал ВВС Чили Эдуардо Москейра сообщил местным СМИ, что самолет не активировал сигнал бедствия во время полета на базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы на острове Антарктиды Кинг-Джордж.

По его словам, у пилота военного самолет имеется большой опыт полетов, и, возможно, он был вынужден приземлиться после того, как закончился запас топлива.

Президент Чили Себастьян Пиньера в своем официальном аккаунте в Twitter заявил, что «встревожен» исчезновением самолета и следит за ситуацией из столицы страны Сантьяго.