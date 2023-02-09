Чили в плену лесных пожаров: десятки погибших

САНТЬЯГО. КАЗИНФОРМ - Правительство Чили объявило режим повышенной готовности из-за лесных пожаров на фоне сильной жары в трех центральных регионах страны. Тысячи пожарных продолжают тушить пожары, охватившие юг страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

24 человек стали жертвами пожаров, бушующих в Чили вот уже более недели. Тысячи остались без крова после того, как их пламя уничтожило их дома.

Есть опасения, что высокие температуры, прогнозируемые на оставшуюся часть этой недели, могут вызвать пожары в новых регионах Чили.

Заместитель министерства внутренних дел Мануэль Монсальве заявил, что все пожарные команды были переведены в режим ожидания для борьбы с любыми возможными возгораниями, поскольку температура в регионах страны может превысить 37 градусов по Цельсию.

Почти 300 000 гектаров уже сгорели в регионах Сюбле, Мауле, Биобио и Ауракания. Во вторник дым от пожаров окутал столицу Сантьяго.

Более 5 000 пожарных пытаются потушить более 300 пожаров.

Соединенные Штаты отправили в помощь Чили самолет-заправщик DC-10 Air Tanker, способный перевозить 36 000 литров воды. Аргентина, Мексика и Испания также направили специально обученных спасателей для тушения пожаров.

Фото: www.aa.com.tr