Chevron намерен увеличить добычу нефти в Казахстане до 1 млн баррелей в день

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления и главный исполнительный директор Chevron Corporation Майк Вирт, выступая 6 марта на конференции CERAWeek, поделился планами об увеличении добычи нефти в Казахстане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе своего выступления Майк Вирт отметил, что Chevron был первым крупным инвестором в независимом Казахстане, который помог развить казахстанскую энергетическую систему на благо страны и безусловно самой американской нефтегазовой компании.

Глава Chevron отметил, что на старом советском нефтяном месторождении в то время добывалось около 50 баррелей нефти в день. Сегодня уровень добычи увеличился до 700 баррелей в сутки.

«У нас есть проект, который позволит довести этот показатель примерно до 1 миллиона баррелей в день», – заявил Майк Вирт.

В настоящее время большой двухкомпонентный проект по расширению добычи углеводородов перешел от стадии строительства к запуску в эксплуатацию в Казахстане, процессу который займет текущий и следующий год, чтобы ввести в работу все объекты.

Со слов главы американской корпорации, это действительно необходимо сегодня, так как большая часть энергоресурсов направляется в Европу.

Напомним, что крупнейшая ежегодная конференция по энергетике CERAWeek на тему «Навигация в условиях турбулентности: энергетика, климат и безопасность» проходит с 6 по 10 марта в городе Хьюстон штата Техас.

На мероприятии казахстанскую делегацию возглавляет министр энергетики РК Болат Акчулаков, в состав которой вошли представители Министерства энергетики РК, АО НК «КазМунайГаз», АО НК «QazaqGaz», «KAZENERGY» и Посольства РК в США.

Казахстанская сторона обсуждает глобальные тенденции в сфере энергетики, диверсификации транспортных маршрутов, продвижения казахстанской повестки по достижению углеродной нейтральности.