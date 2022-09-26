Четырнадцать убийств раскрыли по «горячим следам» в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За неделю совершено 3198 преступлений, 1933 из них раскрыто в течение суток. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 14 убийств, 10 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, раскрыто 29 грабежей, 424 кражи чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек.

Она также отметила, что для профилактики интернет-мошенничеств МВД организована рассылка SMS с текстами предупредительного характера.

«Получение такого SMS не означает, что на граждан оформлен кредит или заложено имущество. В случае поступления звонков от неизвестных лиц, в ходе которых последние сообщают о якобы оформленных кредитах или залоге имущества, достаточно просто положить трубку. Для своего успокоения можно перезвонить в банк, где находятся Ваши активы, и убедиться в том, что на самом деле никто не производил с ними каких-либо операций. В случае, если Вы все же стали жертвой мошенников, передали им свои денежные средства, нужно незамедлительно обратиться в полицию. Кроме того, необходимо как можно быстрее связаться с обслуживающим Вас банком для блокирования счетов и карт», - пояснила Шугыла Турлыбек.



