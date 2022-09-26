Четырнадцать убийств раскрыли по «горячим следам» в Казахстане
«Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 14 убийств, 10 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, раскрыто 29 грабежей, 424 кражи чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек.
Она также отметила, что для профилактики интернет-мошенничеств МВД организована рассылка SMS с текстами предупредительного характера.
«Получение такого SMS не означает, что на граждан оформлен кредит или заложено имущество. В случае поступления звонков от неизвестных лиц, в ходе которых последние сообщают о якобы оформленных кредитах или залоге имущества, достаточно просто положить трубку. Для своего успокоения можно перезвонить в банк, где находятся Ваши активы, и убедиться в том, что на самом деле никто не производил с ними каких-либо операций. В случае, если Вы все же стали жертвой мошенников, передали им свои денежные средства, нужно незамедлительно обратиться в полицию. Кроме того, необходимо как можно быстрее связаться с обслуживающим Вас банком для блокирования счетов и карт», - пояснила Шугыла Турлыбек.