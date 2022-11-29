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Четырнадцать нетрезвых водителей за два дня выявили жамбылские полицейские

29 Ноября 2022, 09:28
Четырнадцать нетрезвых водителей за два дня выявили жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» проводят жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Жамбылской области с 26 ноября проходит ОПМ «Правопорядок», цель которого обеспечить должный правопорядок и безопасность на улицах и в общественных местах региона, а также – предупреждение, пресечение и раскрытие правонарушений и преступлений», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

В ходе рейдовых отработок полицейскими проведен подворный обход 824 заброшенных домов и дач. Проверено по месту жительства свыше 1 тыс. 200 лиц, состоящих на профилактическом учете. Осуществлена проверка 380 арендных квартир и проживающих в них лиц.

«Полицейскими раскрыто 19 преступлений, - пояснили в ведомстве. – Выявлено пять фактов незаконного хранения и перевозки наркотиков и три факта незаконного хранения огнестрельного оружия».

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» выявлено 1 тыс. 626 административных правонарушений, в том числе 14 фактов управления автотранспортом в нетрезвом состоянии.

К административной ответственности за мелкое хулиганство привлечено 124 нарушителя, за распитие алкоголя в общественных местах – 134, за нарушение тишины – 10, за нахождение несовершеннолетних вне дома в ночное время – 68, за проживание без регистрации либо без документов привлечено 333 гражданина. За нарушение иностранцем или лицом без гражданства законов РК привлечены 28 человек, а за нарушение законодательства в области миграции – 29.

«По линии дорожной безопасности полицейские пресекли 330 фактов превышения скорости движения, два выезда на встречную полосу, 54 не предоставления преимущества в движении пешеходу, пять фактов управления транспортом водителями, лишенными водительских прав. При этом 324 пешехода наказали за нарушение Правил дорожного движения пешеходами.

Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 29 ноября, уточнили в ведомстве.


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