23 Июня 2022 10:14

Четырнадцать казахстанцев выздоровели от ковида

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 14 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане - 6,

в городе Алматы - 8.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 194 человека.