9 Июля 2022 11:23

Четырнадцать казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 9 июля лечение от КВИ продолжают получать 2 тыс. 201 человек (2 140 КВИ+ и 61 КВИ-), из них в стационарах – 291 пациент, на амбулаторном уровне – 1 тыс. 910 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 14 пациентов.

Ранее сообщалось, что в стране выявлено 416 новых случаев КВИ, 222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за последние сутки.