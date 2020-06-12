Четырнадцать баз отдыха на Алаколе получили разрешение на работу

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ С 5 июня три специальные мониторинговые группы проводят проверки готовности объектов туризма, расположенных на восточном побережье Алаколя, к летнему сезону в условиях коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

Сами владельцы баз отдыха поддержали предложение акима ВКО Даниала Ахметова и присоединились к работе мониторинговых групп для более тщательной проверки за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

« У нас была встреча с акимом области Даниалом Ахметовым. Помимо того, что он предложил нам новые условия по заполняемости баз отдыха, также по его инициативе мы были включены в состав мониторинговых групп. Теперь вместе с членами групп мы проверяем, насколько базы готовы принимать гостей. Это очень важно, потому что здоровье отдыхающих и сотрудников превыше всего», — рассказала владелица баз отдыха «Инжу» и «Алаколь Арасан» Анара Батымова.

По результатам рейда стало известно, что 60 баз отдыха с частичной степенью готовности продолжают подготовительные работы по обеспечению соблюдения норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Четырнадцать баз отдыха получили акт полной готовности. Данные базы отдыха могут разместить при 50% заполняемости – 712 отдыхающих. На 101 базе отдыха – работы еще не начаты, так как, в основном владельцы баз отдыха, расположенные на 2 и 3 береговой линий, открывают сезон позже, ориентировочно после 20 июня.

«Мы выполнили все санитарно-эпидемиологические требования, получили официальное разрешение на работу. На каждой входной двери установлены санитайзеры, обеспечена социальная дистанция, имеются средства защиты. У нас безопасно на 100%. Хочется обратиться к казахстанцам с просьбой, не забывайте о необходимости предоставления справки с результатами ПЦР-исследования или экспресс-теста», — говорит собственница базы отдыха «Парус» Жанна Рамазан.

В целом, предприниматели понимают необходимость обеспечения безопасности на побережье Алаколя, многие из них подходят к этому с большой ответственностью и энтузиазмом.

«Перед открытием базы по алгоритму требований мы закупили специальные средства для дезинфекции, дезинфицирующие коврики, антисептики для рук, перчатки, маски, шапочки. Разработали памятки, какие меры предосторожности должны соблюдать отдыхающие, как они могут защитить себя сами. Наша первоочередная обязанность – сохранить здоровье людей. Нам важно, чтобы мы все контактировали друг с другом, отдыхали спокойно. Приезжая на Алаколь со справкой о прохождении теста на COVID-19, отдыхающие будут уверены в сохранности своего здоровья. Мы сами сюда приехали с семьями и детьми, и прошли тесты», — сказала администратор базы отдыха «Рассвет» Татьяна Калугина.